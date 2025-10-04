A Londra pro-Pal e poliziotti tutti contro il premier laburista Starmer Ma per motivi diversi
Sono già 355 le persone arrestate alla Londra alla manifestazione a sostegno di Palestine Action. L'organizzazione messa fuori legge dal Regno Unito il 5 luglio scorso perché ritenuta sostenere il terrorismo. Il primo ministro britannico Keir Starmer aveva chiesto a Defend Our Juries, l'associazione che ha organizzato il raduno, di rinviare la data per rispetto delle vittime dell'attentato alla sinagoga di Manchester. I pro-Pal londinesi non hanno ascoltato e sono giunti a migliaia al sit-in in Trafalgar Square. La polizia ha così iniziato ad arrestare i partecipanti. Contrariamente a quanto accaduto a Roma, dove si sono registrati scontri con le forze dell'ordine, a Londra i manifestanti si sono lasciati ammanettare, gettandosi però prima a terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: londra - poliziotti
Londra, Scotland Yard userà meno poliziotti e più intelligenza artificiale
Londra sotto shock: poliziotti razzisti, misogini e violenti smascherati dalla BBC
Sarah Mullally, vescovo di Londra, è stata nominata venerdì arcivescovo di Canterbury, la prima donna ad essere scelta come leader spirituale della Chiesa d'Inghilterra. In un discorso tenuto nella cattedrale di Canterbury, Mullally ha sottolineato le sfide e le i - facebook.com Vai su Facebook
#Londra, polizia: 890 arresti a protesta Palestine Action - X Vai su X
A Londra pro-Pal e poliziotti tutti contro il premier laburista Starmer. Ma per motivi diversi - Sono già 355 le persone arrestate alla Londra alla manifestazione a sostegno di Palestine Action. Lo riporta iltempo.it
Allerta a Londra per il raduno anti-Israele. I pro-Pal sfidano il governo - Pal che ieri sera davanti a Downing ... Da iltempo.it