Sono già 355 le persone arrestate alla Londra alla manifestazione a sostegno di Palestine Action. L'organizzazione messa fuori legge dal Regno Unito il 5 luglio scorso perché ritenuta sostenere il terrorismo. Il primo ministro britannico Keir Starmer aveva chiesto a Defend Our Juries, l'associazione che ha organizzato il raduno, di rinviare la data per rispetto delle vittime dell'attentato alla sinagoga di Manchester. I pro-Pal londinesi non hanno ascoltato e sono giunti a migliaia al sit-in in Trafalgar Square. La polizia ha così iniziato ad arrestare i partecipanti. Contrariamente a quanto accaduto a Roma, dove si sono registrati scontri con le forze dell'ordine, a Londra i manifestanti si sono lasciati ammanettare, gettandosi però prima a terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Londra pro-Pal e poliziotti tutti contro il premier laburista Starmer. Ma per motivi diversi