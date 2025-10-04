A Genova il ' mentoring' per giovani stranieri diventa risorsa per la comunità
Si è concluso venerdì 3 ottobre 2025 in piazza Don Andrea Gallo il progetto “Diritti al Centro – Verso l’età adulta”, un anno di lavoro promosso da Defence for Children Italia con il sostegno della Fondazione Haiku Lugano, che ha messo al centro l’accompagnamento e il mentoring dei giovani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
