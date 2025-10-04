A Gangi un dialogo tra scienza e spiritualità sul Cantico di Francesco
Domenica 5 ottobre, le sale di Palazzo Bongiorno a Gangi ospiteranno una giornata di studio consacrata al Cantico delle Creature, ultimo appuntamento della XIII edizione di «Vivere in Assisi», chiamando studiosi e fedeli a un confronto corale sulla sapienza del creato. Il cuore dell’iniziativa La manifestazione, intitolata “La sapienza del Creato e la voce di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
