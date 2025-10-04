A Gangi studio su ecologia e fede nel segno del Cantico di Francesco

Domenica 5 ottobre, la comunità di Gangi ospiterà la Giornata di Studi "La sapienza del Creato e la voce di Francesco", evento conclusivo della tredicesima edizione di "Vivere in Assisi", dedicato integralmente al Cantico delle Creature di San Francesco. L'incontro, aperto a studiosi e cittadini, coinvolgerà voci provenienti da ambiti accademici, religiosi e scientifici.

