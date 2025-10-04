A Comunanza un nuovo campo da calcio in erba sintetica
Un nuovo campo da calcio in erba sintetica verrà realizzato a Comunanza. E’ stato infatti firmato, dal dipartimento dello Sport di Roma, il decreto che prevede un finanziamento per oltre un milione di euro. Ad annunciarlo al sindaco Domenico Sacconi è stato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. "Per anni questo obiettivo è sembrato un sogno irrealizzabile – spiega il sindaco –. In passato, nel momento più favorevole per ottenere i fondi, la precedente amministrazione aveva preferito puntare sulla piscina coperta, lasciando indietro il progetto del campo sintetico. Ma la comunità chiedeva con forza quest’opera: circa 150 bambini e ragazzi frequentano quotidianamente il campo sportivo, ormai logorato e non più all’altezza, né per chi ci gioca né per chi viene ospitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
