A Cipro in attesa di ripartire per un’altra missione
Mentre l’attenzione rimane alta sulla sorte degli attivisti della Flotilla ancora in Israele, due o forse tre imbarcazioni che si sono staccate dalla «carovana» nel Mediterraneo diretta verso Gaza, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: cipro - attesa
EuroBasket 2025, Italia attesa da Cipro per chiudere il girone
LIVE Italia-Cipro 89-54, Europei basket 2025 in DIRETTA: azzurri senza problemi a Limassol, attesa per Spagna-Grecia
L’Italia passeggia con Cipro agli Europei di basket e si porta al primo posto in attesa di Spagna-Grecia
Domenica = attesa Dietro questa vetrina c’è tutto quello che vi aspetta ogni lunedì: salumi, formaggi affinati e stagionati. Noi intanto li custodiamo e li prepariamo per voi… ? 06 39 72 0349 Via Cipro 8E, Roma lun-sab 8.30/14 e 16.30/20.30 - facebook.com Vai su Facebook
Ffo a fine ciclo: per ripartire più libertà di gestione e conti in ordine - La distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) alle università è forse il momento vissuto con maggior attesa nel mondo accademico italiano. Segnala ilsole24ore.com