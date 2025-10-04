A Chieti la premiazione dei Campioni ACI Sport 2024 | protagonisti e storie del motorsport abruzzese

Chietitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti si è tenuta nella serata di venerdì 3 ottobre, nella suggestiva cornice della Sala Cascella della Camera di Commercio, la cerimonia di premiazione dei campioni abruzzesi ACI Sport 2024. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Chieti – recentemente nominato Delegazione ACI Sport. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chieti - premiazione

A Chieti la premiazione dei Campioni ACI Sport 2024: protagonisti e storie del motorsport abruzzese - L’evento, organizzato dall’Automobile Club Chieti – recentemente nominato Delegazione ACI Sport Abruzzo – ha celebrato i protagonisti della stagione sportiva nelle discipline del motorsport e del kart ... chietitoday.it scrive

Aci, il 19 luglio premiazione dei Campioni Lombardi 2024 - Sondrio la cerimonia ufficiale di premiazione dei Campioni Lombardi 2024 dello Sport Automobilistico, sotto l'egida degli Automobile ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Chieti Premiazione Campioni Aci