A che ora Sinner-Altmaier oggi ATP Shanghai 2025 | orario tv canale esatto streaming

Jannik Sinner esordirà nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il teutonico Daniel Altmaier nella giornata di oggi, sabato 4 ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMAIER ALLE 12.30 Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 12.30 italiane: nei due precedenti tra l’azzurro ed il tedesco il bilancio è di 1-1. Sinner vinse agli US Open 2022, mentre Altmaier si impose al Roland Garros 2023: in entrambi i casi i match durarono 5 set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Altmaier oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, canale esatto, streaming

