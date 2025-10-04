A che ora la MotoGP su TV8 GP Indonesia 2025 | orario gara programma in chiaro

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciottesima tappa stagionale domani, domenica 5 ottobre: per il GP dell’Indonesia, a Mandalika, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP dell’Indonesia 2025, diciottesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

