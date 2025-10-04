A caccia della prima vittoria Il Loreto riceve la Luiss

Alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il Loreto oggi alle 18 ospita al PalaMegabox la Luiss Roma per la terza giornata della serie B Nazionale. "Dopo due partite il bilancio è soddisfacente – esordisce il main sponsor Alessandro Mengucci della Consultinvest – sia da un punto di vista sportivo che societario. A livello sportivo sono state due sconfitte, ma la prima con Piombino è stata dovuta anche alla tensione che i ragazzi avevano per il debutto in una categoria importante. I giocatori si sono trovati di fronte a oltre 700 spettatori che probabilmente non si aspettavano e quindi si sono emozionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

