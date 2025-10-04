Alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il Loreto oggi alle 18 ospita al PalaMegabox la Luiss Roma per la terza giornata della serie B Nazionale. "Dopo due partite il bilancio è soddisfacente – esordisce il main sponsor Alessandro Mengucci della Consultinvest – sia da un punto di vista sportivo che societario. A livello sportivo sono state due sconfitte, ma la prima con Piombino è stata dovuta anche alla tensione che i ragazzi avevano per il debutto in una categoria importante. I giocatori si sono trovati di fronte a oltre 700 spettatori che probabilmente non si aspettavano e quindi si sono emozionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A caccia della prima vittoria. Il Loreto riceve la Luiss