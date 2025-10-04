A caccia della prima vittoria Il Loreto riceve la Luiss
Alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il Loreto oggi alle 18 ospita al PalaMegabox la Luiss Roma per la terza giornata della serie B Nazionale. "Dopo due partite il bilancio è soddisfacente – esordisce il main sponsor Alessandro Mengucci della Consultinvest – sia da un punto di vista sportivo che societario. A livello sportivo sono state due sconfitte, ma la prima con Piombino è stata dovuta anche alla tensione che i ragazzi avevano per il debutto in una categoria importante. I giocatori si sono trovati di fronte a oltre 700 spettatori che probabilmente non si aspettavano e quindi si sono emozionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: caccia - prima
L’Empoli coltiva il suo bel vivaio. Agli ordini del tecnico Pagliuca sette azzurrini della primavera a caccia di un posto in prima squadra
Donna morta investita a Cusercoli da un'auto, caccia al conducente: sarebbe tornato indietro prima di fuggire
Garlasco, facciamo chiarezza sulla caccia alle impronte sui rifiuti di casa Poggi: perché non era mai stato fatto prima
Telesveva. . +++BARLETTA VUOLE LA "PRIMA VOLTA" IN CASA, PRIMA DEL POMPEI PARLANO PIZZULLI E LARINGE. FIDELIS ANDRIA A CACCIA DEL PRIMO SUCCESSO IN TRASFERTA: LA SFIDA ALLA REAL NORMANNA LIVE SU TELESVEVA - SE - facebook.com Vai su Facebook
Denunciati bracconieri a caccia di uccellini - Prima Brescia - Armi e selvaggina sono state sequestrate. Grazie alla @poliziadistato per esserci sempre! - X Vai su X
A caccia della prima vittoria. Il Loreto riceve la Luiss - Il Loreto oggi alle 18 ospita al PalaMegabox la Luiss Roma per la terza giornata della serie B Nazionale. ilrestodelcarlino.it scrive
AlbinoLeffe, è caccia alla prima vittoria in campionato - Partenza di campionato in salita per l'AlbinoLeffe che ha raccolto due punti in quattro giornate ed è ancora in caccia della prima vittoria dopo averla sfiorata facendosi rimontare 2- ecodibergamo.it scrive