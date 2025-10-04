A Bagnatica un poliambulatorio per i medici di base | Un nuovo servizio ai cittadini più fragili

Bagnatica. Una nuova struttura per migliorare i servizi della sanità in paese. Sabato mattina, 4 ottobre, sono stati inaugurati a Bagnatica i nuovi ambulatori medici comunali, ospitati in piazza Gavazzeni all’interno della vecchia sede del gruppo giovani della Protezione Civile. “Siamo molto orgogliosi – spiega il vicesindaco Federico Colleoni -. Apriamo un servizio che sino ad oggi mancava, destinato alle persone più fragili: l’obiettivo è sostenere e tendere la mano ai cittadini che faticano a spostarsi nei paesi limitrofi”. La struttura ospiterà quattro ambulatori dove altrettanti medici di base si alterneranno (ogni giorno sarà presente almeno un medico, ndr) per ricevere i propri pazienti residenti a Bagnatica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Bagnatica un poliambulatorio per i medici di base: “Un nuovo servizio ai cittadini più fragili”

In questa notizia si parla di: bagnatica - poliambulatorio

Medici di base, firmato l’accordo: «Altri soldi e indennità, ma così moriremo in ambulatorio» - Perché la dottoressa Maddalena Carta, medico di famiglia a Dorgali con un carico enorme di pazienti, si è ritrovata senza neanche il tempo di riflettere sul proprio stato di salu ... Lo riporta unionesarda.it

Medici di base, ne manca 1 su 3: 53 posti vacanti per i dottori di famiglia - L'azienda sanitaria Friuli Occidentale ha ufficializzato i dati relativi alle carenze per il 2025: 53 ... Segnala ilgazzettino.it