72 ore di lotta Vi racconto come Bologna si è bloccata per Gaza | VIDEO

4 ott 2025

Tre giorni, quattro cortei, una città messa alla prova tra stazione, viali e tangenziale. Dalla prima uscita serale del 1° ottobre all’intera giornata di sciopero del 3, l’ondata di cortei dedicati alla Global Sumud Flotilla ha assunto varie forme e obiettivi. Qui ricostruiamo numeri, percorsi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

