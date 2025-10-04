Il Comitato analisi strategica antiterrorismo e il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che riuniscono vertici di intelligence e forze di polizia, monitorano costantemente il rischio sul territorio italiano. Tuttavia, le fonti di sicurezza invitano alla calma. Infatti, a 2 anni d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 7 ottobre, l’allarme dell’Ue: “Rischio attacchi per celebrare l’assalto di Hamas del 2023”, ma dopo 2 anni il GdI tornerà a Tel Aviv