6ª giornata di Serie A | finisce in parità all’Olimpico

Gbt-magazine.com | 4 ott 2025

giornata di Serie A: 3-3 allOlimpico nel recupero. La 6ª giornata di Serie A regala una sfida ricca di colpi di scena all’Olimpico tra Lazio e Torino. I granata, sotto nel punteggio fino al 73’, ribaltano tutto nel recupero e conquistano tre punti preziosi grazie a un gol di Saul Coco convalidato dal VAR. Una partita intensa, segnata da cambi tattici, giocate individuali e un finale al cardiopalma. Primo tempo: equilibrio e fiammate. Torino parte forte e al 16’ trova il vantaggio con Giovanni Simeone, abile a sfruttare una respinta corta su tiro di Pedersen e a insaccare da pochi passi. Lazio reagisce con determinazione e al 24’ pareggia i conti grazie a una sassata di Matteo Cancellieri dal limite, che si insacca sotto la traversa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

