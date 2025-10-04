68enne nei guai a Pisa così coltivava marijuana con sistemi di ventilazione lampade alogene e temporizzatori

Un 68enne è stato arrestato a Pisa per coltivazione e spaccio di marijuana: in casa aveva una serra artigianale con sei piante e 90 grammi di infiorescenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

