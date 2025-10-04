6,15 miliardi di euro in investimenti | come i lecchesi gestiscono i loro risparmi
I lecchesi hanno accumulato 6,15 miliardi di euro in attività finanziarie, posizionandosi al 64° posto nella classifica nazionale stilata da Ener2Crowd. Un dato che rappresenta lo 0,57% del totale degli investimenti finanziari italiani e che fotografa le abitudini di risparmio e investimento di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: miliardi - euro
L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio
Ultime Notizie su Loredanza Zambelli Spunta un video su tutta la verità del Mercato da 27 miliardi di euro
Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora
Opere pubbliche ed infrastrutture: la Sicilia si proietta nel futuro Arriva la delibera della giunta Schifani: l'approfondimento in apertura su QdS.it https://qds.it/sicilia-fondi-opere-pubbliche-infrastrutture-futuro-1-3-miliardi-euro/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook
++Ubs rimborserà 2 miliardi di euro di titoli emessi da Credit Suisse con scadenza 2026++ - X Vai su X
Acqua: 40 miliardi di investimenti, 3,1 miliardi di benefici netti al 2050 - Il picco di finanziamenti nell’ultimo biennio complice il Pnrr, ma dal 2026 si rischia una ... Si legge su repubblica.it
Draghi sputa fuoco sull'Europa: "Necessari investimenti per 1.200 miliardi di euro, 800 non bastano più". La nuova mazzata - "Se riusciremo a concentrare i nostri sforzi" su una cooperazione rafforzata tra Stati Ue, "il passo logico successivo ... affaritaliani.it scrive