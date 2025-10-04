50 Cent non ha perso tempo nel deridere P Diddy dopo la condanna di quest’ultimo a cinquanta mesi di carcere. Il magnate della G-Unit ha pubblicato una foto di Combs scattata in tribunale durante l’udienza finale, in cui l’imputato si è tamponato gli occhi con un fazzoletto e si è commosso. «Ehi, a chiunque avesse ingaggiato Diddy per degli impegni da relatore», ha scritto il rapper su Instagram, «Ho sentito che non potrà venire, io sono disponibile!». La “lettera” di 50 Cent ai giudici. Per contestualizzare, secondo Inner City Press, Diddy aveva in programma degli impegni da relatore a Miami la prossima settimana, nel caso in cui venisse rilasciato dal carcere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 50 Cent prende in giro P Diddy per la condanna a quattro anni di carcere