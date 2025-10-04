Viviamo in un’era in cui il progresso tecnologico avanza a una velocità senza precedenti, rendendo obsoleti oggetti che fino a ieri sembravano indispensabili. Basta pensare al telefono fisso: in appena quattro decenni siamo passati dai modelli a rotella agli smartphone, e oggi nelle case più recenti il telefono fisso non è mai entrato o giace dimenticato in qualche cassetto. Questa accelerazione del cambiamento non accenna a rallentare e sta già decretando la condanna a morte di altri cinque oggetti di uso comune. L’evoluzione tecnologica non risparmia nessun settore, dall’elettronica di consumo alla domotica, dall’automotive all’alimentazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 5 oggetti e cose che tra anni non esisteranno più: l’ultimo non lo immagini proprio