4 shampoo alleati contro la forfora in autunno

Con l' arrivo dell'autunno la nostra chioma ne risente tanto del cambiamento stagionale tanto da dover affrontare il problema della forfora. Secondo il recente rapporto dell' International Journal of Trichology a soffrire di questo problema è il 50% della popolazione soprattutto durante la stagione autunnale. milioni e milioni di persone si ritrovano con inestetiche scaglie cutanee sui propri vestiti. I capelli a causa di questo problema risultano opachi e spenti. La forfora si verifica particolarmente quando il microbioma del cuoio capelluto risulta non in equilibrio. È provocata da dei funghi che si trovano normalmente sul cuoio capelluto e che a causa di alterazioni climatiche o ormonali producono queste fastidiose scaglie a volte accompagnate anche da un incontrollabile prurito che ci sprona a grattare questa zona sensibile.

