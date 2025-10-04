4 ottobre Madonna di Balestrino | appare con un cesto in mano il gesto è significativo

La Madonna di Balestrino apparve per centinaia di volte a una piccola pastorella. In alcune occasioni si presentò con un cesto in mano. Un gesto dal significato particolare che si accompagnò ad altri fatti prodigiosi. In provincia di Savona si trova Balestrino (nella diocesi di Albenga-Imperia). È qui che la Madonna apparve per la prima. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

