3 operai gravemente feriti nell' esplosione di un' officina di autodemolizioni a Pomigliano d' Arco

Violenta esplosione stamane all'interno di un'officina di autodemolizioni, in via San Giusto, a Pomigliano d'Arco. Il motivo dell'esplosione non è ancora chiaro, ma ha causato il ferimento di tre operai. Due sono gravi e sono stati portati al Cardarelli (uno in pericolo di vita). Il terzo è stato.

