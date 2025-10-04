3 operai feriti di cui 2 gravemente nell' esplosione avvenuta stamane in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d' Arco nel napoletano

Sulla dinamica dell'esplosione stanno indagando i carabinieri, uno di 3 operai feriti lotta tra la vita e la morte Esplosione intorno alle 10 di stamane all’interno di un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, nel napoletano, in via san Giusto. Il motivo è ancora da accertare. L’esp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

