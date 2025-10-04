28 anni dopo | in 4K UHD il mondo post-apocalittico di Danny Boyle è ancora più terrificante
Il terzo capitolo della saga horror è arrivato in homevideo grazie a Eagle con un'edizione tecnicamente sontuosa, che immerge lo spettatore in un mondo di orrore e sangue. Terzo film della saga post-apocalittica horror che ha avuto inizio nel 2002 con 28 giorni dopo, per poi proseguire nel 2007 con 28 settimane dopo, il nuovo 28 anni dopo vede il ritorno in pista della coppia formata dal regista Danny Boyle e dallo sceneggiatore Alex Garland, proprio come accaduto nel primo atto. A ventotto anni dalla catastrofe che ha decimato l'umanità, seguiamo da vicino un gruppo di sopravvissuti che vive su una piccola isola, isolata dai pericoli ma collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata ed estremamente protetta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
