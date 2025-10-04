28 anni dopo | in 4K UHD il mondo post-apocalittico di Danny Boyle è ancora più terrificante

Movieplayer.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo capitolo della saga horror è arrivato in homevideo grazie a Eagle con un'edizione tecnicamente sontuosa, che immerge lo spettatore in un mondo di orrore e sangue. Terzo film della saga post-apocalittica horror che ha avuto inizio nel 2002 con 28 giorni dopo, per poi proseguire nel 2007 con 28 settimane dopo, il nuovo 28 anni dopo vede il ritorno in pista della coppia formata dal regista Danny Boyle e dallo sceneggiatore Alex Garland, proprio come accaduto nel primo atto. A ventotto anni dalla catastrofe che ha decimato l'umanità, seguiamo da vicino un gruppo di sopravvissuti che vive su una piccola isola, isolata dai pericoli ma collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata ed estremamente protetta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

28 anni dopo in 4k uhd il mondo post apocalittico di danny boyle 232 ancora pi249 terrificante

© Movieplayer.it - 28 anni dopo: in 4K UHD il mondo post-apocalittico di Danny Boyle è ancora più terrificante

In questa notizia si parla di: anni - dopo

Danny devito riunione del film di fantascienza da 801 milioni dopo 6 anni

Flash, il villain classico con nuovi poteri permanenti dopo 60 anni

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

28 Anni Dopo streaming - Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di 28 Anni Dopo in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la ... Come scrive comingsoon.it

28 anni dopo 4k28 anni dopo: Il tempio di ossa, una star è esaltata: "Non ho parole per descriverlo" - Una star del cast di 28 anni dopo: Il tempio di ossa ha aumentato l'hype per il secondo capitolo della trilogia ... Da cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: 28 Anni Dopo 4k