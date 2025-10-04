28 anni dopo diventa un successo globale su Netflix

Il successo di 28 Anni Dopo si conferma anche nel panorama dello streaming, a pochi mesi dalla sua uscita nelle sale cinematografiche. Questo film, terzo capitolo della celebre saga post-apocalittica che narra la diffusione del virus Rage nel Regno Unito, ha riscosso un’ampia attenzione grazie alla collaborazione tra il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland, già protagonisti della prima pellicola del 2002, 28 Days Later. La produzione vede la partecipazione di attori di grande rilievo come Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer e Alfie Williams. In vista del futuro, è prevista l’uscita di 28 Years Later: The Bone Temple, quarto episodio diretto da Nia DaCosta con una nuova sceneggiatura firmata ancora da Garland, in arrivo nelle sale il 16 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - 28 anni dopo diventa un successo globale su Netflix

In questa notizia si parla di: anni - dopo

Danny devito riunione del film di fantascienza da 801 milioni dopo 6 anni

Flash, il villain classico con nuovi poteri permanenti dopo 60 anni

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

Sono passati tanti anni dal quel successo.. "Dopo la vittoria è cambiato tutto. Ho avuto la possibilità di lavorare in contesti straordinari, di crescere tanto All’inizio pensavo che bisognasse sacrificare tutto: oggi so che prendersi cura di sé è fondamentale per dar - facebook.com Vai su Facebook

Dopo anni di declino, le riviste si stanno rinnovando. Con formati più grandi, da collezione. E uscite strategiche, non più legate a una cadenza mensile. È l'alba di una nuova era per l'editoria cartacea? - X Vai su X

28 anni dopo: in 4K UHD il mondo post-apocalittico di Danny Boyle è ancora più terrificante - Il terzo capitolo della saga horror è arrivato in homevideo grazie a Eagle con un'edizione tecnicamente sontuosa, che immerge lo spettatore in un mondo di orrore e sangue. Da movieplayer.it

28 anni dopo: Il tempio di ossa, una star è esaltata: "Non ho parole per descriverlo" - Una star del cast di 28 anni dopo: Il tempio di ossa ha aumentato l'hype per il secondo capitolo della trilogia ... Lo riporta cinema.everyeye.it