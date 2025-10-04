25 vittime in 6 settimane L’inferno di Juan Corona | così uccideva il killer del machete

25 omicidi in circa sei settimane. Questo il curriculum criminale di Juan Corona, conosciuto anche come “il killer del machete” per l’arma utilizzata per compiere gli efferati delitti. Eppure gli esperti non sembrano nutrire dubbi: il bilancio potrebbe essere molto più elevato. Messicano d’origine, Corona vanta il macabro primato di assassino seriale più prolifico della storia della California. Infanzia e adolescenza. Juan Vallejo Corona nasce il 7 febbraio del 1934 ad Ayutla, nello stato messicano di Jalisco. A soli 16 anni emigra illegalmente negli Stati Uniti, alla ricerca di condizioni di vita migliori sulle orme dei quattro fratelli e della sorella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

