25 vittime in 6 settimane L’inferno di Juan Corona | così uccideva il killer del machete
25 omicidi in circa sei settimane. Questo il curriculum criminale di Juan Corona, conosciuto anche come “il killer del machete” per l’arma utilizzata per compiere gli efferati delitti. Eppure gli esperti non sembrano nutrire dubbi: il bilancio potrebbe essere molto più elevato. Messicano d’origine, Corona vanta il macabro primato di assassino seriale più prolifico della storia della California. Infanzia e adolescenza. Juan Vallejo Corona nasce il 7 febbraio del 1934 ad Ayutla, nello stato messicano di Jalisco. A soli 16 anni emigra illegalmente negli Stati Uniti, alla ricerca di condizioni di vita migliori sulle orme dei quattro fratelli e della sorella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vittime - settimane
L’operazione si è svolta nell’arco di due settimane, dall’8 al 19 settembre 2025, presso la sede centrale di Europol. 27 esperti di Europol, INTERPOL e 22 paesi in tutto il mondo hanno lavorato fianco a fianco per analizzare le immagini di minori vittime di abusi - facebook.com Vai su Facebook
"25 vittime in 6 settimane". L’inferno di Juan Corona: così uccideva il killer del machete - Conosciuto anche come il killer del Machete, Juan Corona è stato incriminato per 25 omicidi compiuti in sei settimane a Yuba City, ma il bilancio potrebbe essere molto più elevato ... Segnala ilgiornale.it