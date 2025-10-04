20enne arrestato per tentato omicidio a Genova collega accoltellato dopo una lite per futili motivi

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 20enne egiziano è stato arrestato a Genova per tentato omicidio dopo una lite tra colleghi in un autolavaggio di Cornigliano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

20enne arrestato per tentato omicidio a genova collega accoltellato dopo una lite per futili motivi

© Notizie.virgilio.it - 20enne arrestato per tentato omicidio a Genova, collega accoltellato dopo una lite per futili motivi

In questa notizia si parla di: 20enne - arrestato

Piombino, aggredisce e maltratta la compagna: 20enne arrestato

Delivery della droga a una donna ai domiciliari: 20enne arrestato

Acerra, non acetta fine della storia: investe l’ex e le amiche. Arrestato 20enne

20enne arrestato per tentato omicidio a Genova, collega accoltellato dopo una lite per futili motivi - Un 20enne egiziano è stato arrestato a Genova per tentato omicidio dopo una lite tra colleghi in un autolavaggio di Cornigliano. Scrive virgilio.it

20enne arrestato tentato omicidioTentato omicidio a Cornigliano, 20enne accoltellato dal collega in un autolavaggio - Tentato omicidio nella serata del 2 ottobre a Cornigliano dove un giovane è stato preso a coltellate alla schienda da un suo collega. Segnala primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: 20enne Arrestato Tentato Omicidio