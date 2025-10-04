20enne arrestato per tentato omicidio a Genova collega accoltellato dopo una lite per futili motivi
Un 20enne egiziano è stato arrestato a Genova per tentato omicidio dopo una lite tra colleghi in un autolavaggio di Cornigliano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Tentato omicidio a Cornigliano, 20enne accoltellato dal collega in un autolavaggio - Tentato omicidio nella serata del 2 ottobre a Cornigliano dove un giovane è stato preso a coltellate alla schienda da un suo collega. Segnala primocanale.it