2006 vs 2026 le scelte di Del Piero | Shakira Steve Nash e sul confronto con Yildiz
A margine dell'evento organizzato a New York in occasione del lancio di Trionda, il pallone ufficiale del prossimo Mondiale, abbiamo messo Alessandro Del Piero di fronte a una scelta: meglio il 2006 o il 2026? La leggenda azzurra ha risposto così alle nostre domande, non solo riguardanti il calcio, ma anche la vita quotidiana di oggi confrontata con quella di vent'anni fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: scelte - piero
Medicina territoriale,Piero Lacorazza: La Basilicata scricchiola Lacorazza: Niente confronto su DGR 600/2024 e su atti che hanno determinato scelte sulla programmazione della medicina territoriale.Il caos aperto nel Senisese e nella Valle del Mercure certific - facebook.com Vai su Facebook
La Moldavia ha scelto: è nell'Unione europea la garanzia di poter vivere liberi, indipendenti e artefici del proprio futuro. Un messaggio che parla a tutti gli europei e sollecita a compiere con determinazione le scelte necessarie ad un'Europa più forte e unita - X Vai su X
Legge di bilancio 2026, le 6 tappe che decidono i conti: cosa succede dal 1° ottobre al 31 dicembre - La legge bilancio 2026 prende forma: un percorso scandito da scadenze decisive che orientano politica economica e conti pubblici ... Scrive msn.com