140 abbonati scrivono alla Fenice | Se resta Beatrice Venezi non rinnoviamo
Poche ore dopo che il sindaco di Venezia ha ammesso che ci sono state pressioni da Roma per la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fenice, arriva ai vertici del teatro una lettera di 140 abbonati storici (destinati a crescere nel numero) che con nome e cognome spiegano, in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Secondo i musicisti, ci sarebbero già delle disdette di abbonati storici
Orchestra La Fenice, 'revocare Venezi, abbonati scappano' - Revocare la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice perché "non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale". Lo riporta msn.com