10 potenziali film da Oscar da Una battaglia dopo l’altra ad Hamnet

Dopo Cannes, Venezia e Toronto stanno emergendo i possibili favoriti per la stagione dei premi: da Paul Thomas Anderson a Kathryn Bigelow, passando per successi da festival come Sentimental Value e La voce di Hind Rajab. Nel pieno della stagione dei festival cinematografici, con Venezia e Toronto ormai alle spalle e vari festival autunnali (da Londra a Roma) in calendario per le prossime settimane, sta per aprirsi anche l'awards season americana: le grandi manifestazioni di questo periodo costituiscono infatti un fondamentale trampolino di lancio per i vari titoli con speranze di partecipare alla corsa agli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

10 potenziali film da Oscar, da Una battaglia dopo l'altra ad Hamnet

