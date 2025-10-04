10 potenziali film da Oscar da Una battaglia dopo l’altra ad Hamnet
Dopo Cannes, Venezia e Toronto stanno emergendo i possibili favoriti per la stagione dei premi: da Paul Thomas Anderson a Kathryn Bigelow, passando per successi da festival come Sentimental Value e La voce di Hind Rajab. Nel pieno della stagione dei festival cinematografici, con Venezia e Toronto ormai alle spalle e vari festival autunnali (da Londra a Roma) in calendario per le prossime settimane, sta per aprirsi anche l'awards season americana: le grandi manifestazioni di questo periodo costituiscono infatti un fondamentale trampolino di lancio per i vari titoli con speranze di partecipare alla corsa agli Oscar 2026.
Will Smith torna a Hollywood: Paramount annuncia l'accordo: "Faremo film con potenziali da franchise"
Il futuro di the conjuring: 8 film potenziali dopo last rites
Alcuni potenziali dettagli da Spider-Man: Brand New Day grazie a John Rocha: - Tombstone e Scorpione non sono i villain principali - la villain principale è donna ed è mutaforma - Boomerang è nel film - MJ avrà un nuovo interesse sentimentale nel film - facebook.com Vai su Facebook
Dopo aver conquistato il favore della critica e la prestigiosa Palma d'Oro al Festival di Cannes, Anora parte con tutte le carte in regola per imporsi come la commedia dell'anno (e in qualche caso, ...