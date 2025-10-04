? LIVE! Le formazioni ufficiali di Atalanta-Como | Hien titolare davanti Sulemana-Lookman
New Balance Arena. Alle 20,45 il calcio d’inizio di Atalanta-Como, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Juric si affida ad Hien in difesa, ristabilito dopo l’infortunio. In attacco la coppia formata da Kamaldeen Sulemana e Lookman supportati da Samardzic. Panchina per Krstovic. Le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic; Lookman, Kamaldeen. A disp. Sportiello, Rossi, Obric, Musah, Brescianini, Maldini, Krstovic. All. Juric. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Formazioni ufficiali Chelsea PSG, le scelte dei tecnici
LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin
? #InterCremonese, le formazioni UFFICIALI: INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani - X Vai su X
Arrivate anche le formazioni ufficiali per Parma-Lecce Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook
Quando si gioca Atalanta - Como? - Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Atalanta-Como: diretta live e risultato in tempo reale - Como di Sabato 4 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net