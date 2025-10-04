? LIVE! Atalanta-Como 1-1 gli aggiornamenti in diretta
Atalanta-Como 1-1. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic; Lookman, Kamaldeen. A disp. Sportiello, Rossi, Obric, Musah, Brescianini, Maldini, Krstovic. All. Juric. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp. Cavlina, Vigorito, Kempf, Alex Valle, Posch, Goldaniga, Moreno, Caqueret, Bonsignori Goggi, Cerri, Morata. All. Dani Guindos (Fabregas è squalificato, ndr). Arbitro: Luca Zufferli, sezione di Udine. Ammoniti: -. Espulsi: – Note: -. I gol. Atalanta-Como 1-1, 19? Perrone – Sfruttando una brutta palla persa da Pasalic Perrone batte Carnesecchi con una traiettoria morbida che sbatte sul palo prima di toccare la parte interna della porta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
