Lo Zwolle ha iniziato la stagione con due vittorie, ma da allora ha raccolto solo un punto nelle successive cinque giornate e ovviamente la classifica ne ha risentito. Questo non ha fatto altro che confermare le preoccupazioni manifestate dai tifosi in estate. Il PSV da parte sua viene dal buon punto preso sul campo del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Zwolle-PSV (sabato 04 ottobre 2025 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici