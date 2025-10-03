Zvanì | Giuseppe Piccioni e Liliana Bottone raccontano il Pascoli cinematografico
Abbiamo intervistato Giuseppe Piccioni e Liliana Bottone, regista e attrice di Zvanì - il romanzo famigliare del giovane Pascoli, in sala e prossimamente su Rai 1. Un Pascoli inedito raccontato attraverso una dimensione intima ed emotiva, Zavanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli è anche questo. Il film diretto da Giuseppe Piccioni con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli e Liliana Bottone racconta la vita e le opere del poeta attraverso il trauma dell'assassinio di suo padre e degli affetti che fino alla sua morte ha cercato in tutti i modi di tenere uniti, scegliendo il celibato e risiedendo sotto lo stesso tetto delle amate sorelle Mariù e Ida. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: zvan - giuseppe
La Persicetana Podistica 1983 Amanti del correre e camminare sta organizzando per Domenica 21 settembre la camminata "Du pas par san zvan"(come ogni anno in questo periodo della fiera), è aperta a chiunque ha voglia di muoversi all'aria aperta, ci sara Vai su Facebook
«Vi svelo un Pascoli inedito». Il regista ascolano Giuseppe Piccioni presenta il suo “Zvanì” questa sera all’Italia di Ancona - Dopo undici lavori girati nell’arco di una carriera densa di soddisfazioni, provenienti sia dal pubblico che dalla critica, incentrata soprattutto su storie inedite e su ... Secondo corriereadriatico.it
Zvanì, l'intervista a Giuseppe Piccioni: Vi racconto il mio Pascoli: pacifista, attuale e profondamente umano - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, che sceglie di narrare un Pascoli lontano dal poeta lacrimoso che ci hanno insegna ... comingsoon.it scrive