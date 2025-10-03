Zvanì | Giuseppe Piccioni e Liliana Bottone raccontano il Pascoli cinematografico

Movieplayer.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo intervistato Giuseppe Piccioni e Liliana Bottone, regista e attrice di Zvanì - il romanzo famigliare del giovane Pascoli, in sala e prossimamente su Rai 1. Un Pascoli inedito raccontato attraverso una dimensione intima ed emotiva, Zavanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli è anche questo. Il film diretto da Giuseppe Piccioni con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli e Liliana Bottone racconta la vita e le opere del poeta attraverso il trauma dell'assassinio di suo padre e degli affetti che fino alla sua morte ha cercato in tutti i modi di tenere uniti, scegliendo il celibato e risiedendo sotto lo stesso tetto delle amate sorelle Mariù e Ida. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

