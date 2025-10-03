Ztl 7 mila accessi impropri in pre-esercizio Il comitato | Quando entra in funzione? Gestione disastrosa

Riminitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della data definitiva sull’accensione dei nuovi varchi, il comitato residenti del rione Clodio torna a puntare il dito sulla viabilità del centro storico e a riflettere sull’introduzione della nuova Ztl. Attualmente il sistema è in fase di pre-esercizio, e sul tema il comitato dice: “È. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mila - accessi

Quasi 19 mila accessi in 6 mesi alla mensa di Padre Lino, Vignali: "Povertà in aumento, servono misure straordinarie"

Quasi 15 mila accessi in due anni negli ambulatori per la terapia del dolore nel Pescarese

Ztl, 27mila multe a Rimini nord. In città 7mila avvisi ai ’furbetti’ - Sono in partenza le prime lettere per chi è entrato nella Ztl del centro storico senza avere il permesso. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ztl 7 Mila Accessi