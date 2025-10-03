Ztl 7 mila accessi impropri in pre-esercizio Il comitato | Quando entra in funzione? Gestione disastrosa
In attesa della data definitiva sull’accensione dei nuovi varchi, il comitato residenti del rione Clodio torna a puntare il dito sulla viabilità del centro storico e a riflettere sull’introduzione della nuova Ztl. Attualmente il sistema è in fase di pre-esercizio, e sul tema il comitato dice: “È. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: mila - accessi
Quasi 19 mila accessi in 6 mesi alla mensa di Padre Lino, Vignali: "Povertà in aumento, servono misure straordinarie"
Quasi 15 mila accessi in due anni negli ambulatori per la terapia del dolore nel Pescarese
Pronto Soccorso di Padova, aumentano gli accessi. A dicembre 2025, previsto il superamento dei 100 mila pazienti accolti in un anno. Trend in crescita anche per il servizio d'urgenza all'ospedale Sant'Antonio. - X Vai su X
Dopo la chiusura per frana e la messa in sicurezza, la Valle Vertova chiude la stagione estiva con 40mila accessi e una stima di 100 mila presenze. Ora l’amministrazione comunale è al lavoro per apportare ulteriori migliorie. Vai su Facebook
Ztl, 27mila multe a Rimini nord. In città 7mila avvisi ai ’furbetti’ - Sono in partenza le prime lettere per chi è entrato nella Ztl del centro storico senza avere il permesso. Come scrive ilrestodelcarlino.it