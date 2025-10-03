Zona | Border lines | Kleine Berlin riapre in occasione della Barcolana
Si chiama “Zona Border Lines” l’installazione immersiva che riattiverà i cinquecento metri di gallerie sotterranee di Kleine Berlin a Trieste (ingresso da via Fabio Severo, di fronte al civico 11) dal 3 al 12 ottobre 2025. L’installazione immersiva di suono e luce - una produzione di Kokoschka. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: zona - border
'Zona Border Lines' reinventa la Kleine Berlin, la mostra per la Barcolana https://triesteallnews.it/2025/10/zona-border-lines-reinventa-la-kleine-berlin-la-mostra-per-la-barcolana/… - X Vai su X
Mostra Zona|Border Lines È stata presentata questa mattina, giovedì 2 ottobre, presso il rifugio antiaereo Kleine Berlin la mostra Zona|Border Lines in programma da venerdì 3 a domenica 12 ottobre. L’installazione multimediale multi-canale, ideata da Ana Sh - facebook.com Vai su Facebook
La Kleine Berlin diventa teatro interattivo con "La zona" - Ancora mercoledì 31 ottobre ore 20, giovedi 1 novembre ore 17,30 sabato 2 novembre ore 20 e domenica 3 novembre ore 17,30 presso la Kleine Berlin, via Fabio Severo, andrà in scena “La Zona”, testo ... Come scrive triesteprima.it
Alla ricerca della stanza che esaudisce i desideri: alla Kleine Berlin torna "La zona" - Liberamente ispirato a "Stalker" di Tarkovskij, "La Zona", è un'esperienza che ti accompagnerà nella ricerca di una miracolosa stanza che esaudisce i desideri umani attraverso le gallerie della Kleine ... Riporta triesteprima.it