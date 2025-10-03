Zoe la gatta scomparsa nel nulla ad Alzate Brianza | la padrona lancia un appello e offre una ricompensa

Da due settimane Angela non ha più pace. La sua gatta Zoe è scomparsa nel nulla e di lei non ci sono più tracce. La micia, che non si era mai allontanata dal giardino di casa ad Alzate Brianza, è scappata nel pomeriggio del 17 settembre, intorno alle 17:30, dopo aver rincorso un altro gatto nei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

