Zirkzee Juve (TeamTalk), la clamorosa rivelazione dall’Inghilterra: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante. Un ritorno di fiamma per la Serie A, un’occasione del mercato Juventus. Dall’Inghilterra, il portale TEAMtalk lancia un’indiscrezione importante: i bianconeri sarebbero in pole position per Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 che il Manchester United avrebbe messo sul mercato. Dopo aver incantato in Italia con le maglie di Bologna e Parma, l’avventura di Zirkzee in Premier League non sta andando come sperato. Messo ai margini dal tecnico Rúben Amorim e chiuso dalla forte concorrenza interna, il suo spazio a Old Trafford si è ridotto drasticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Juve (TeamTalk): la clamorosa rivelazione dall’Inghilterra, i bianconeri sono in pole per l’ex Bologna. Ecco come può evolversi la situazione

Juve, riecco Zirkzee: c’è il piano bianconero, una condizione per chiudere

Zirkzee alla Juve assieme al ‘sogno’ di Conte: cifre da urlo e doppio sì

Zirkzee torna di moda? L’ex obiettivo della Juve può clamorosamente arrivare in Serie A e rinforzare quella rivale bianconera: cosa può accadere negli ultimi giorni di mercato

