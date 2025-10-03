Zirkzee Como il sogno lariano può diventare realtà? Annuncio del ds Ludi ha reagito così sulla suggestione per l’ex pupillo della Juve! Cosa ha detto

Zirkzee Como: il ds Ludi ha commentato così le voci di un presunto approdo alla corte di Fabregas dell’ex obiettivo del calciomercato Juve. Un sogno di mercato, una suggestione che infiamma la piazza. Il Como pensa in grande e, per il mercato di gennaio, starebbe cullando l’idea di un colpo a dir poco clamoroso: il ritorno in Italia di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, dopo aver incantato a Bologna, sta faticando a trovare spazio al Manchester United, e i lariani sognano il colpaccio. La delusione al Manchester United. L’avventura di Zirkzee in Premier League non è decollata. Chiuso nelle gerarchie del tecnico Rúben Amorim, l’attaccante classe 2001 ha trovato pochissimo spazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Como, il sogno lariano può diventare realtà? Annuncio del ds Ludi, ha reagito così sulla suggestione per l’ex pupillo della Juve! Cosa ha detto

In questa notizia si parla di: zirkzee - como

Juventus e Milan hanno mantenuto l'interesse per Zirkzee durante la sua permanenza allo United. Avendolo ingaggiato per una cifra relativamente bassa, 42.5M, lo United insisterà per una cifra simile. Il Como potrebbe spingere per un prestito iniziale a genn - facebook.com Vai su Facebook

Ds Como: “Chi fa il fanta mi chiede di #Diao: rispondo così! Il ricorso di Jesus, #Baturina, Morata, Zirkzee…” - X Vai su X

Zirkzee al Como, blitz improvviso a gennaio? La rivelazione che fa sognare! - Zirkzee al Como – Una vecchia conoscenza del nostro calcio come Joshua Zirkzee non ha convinto finora al Manchester United. Da fantamaster.it

Como, Suwarso: "Inter-Frabregas? Abbiamo riso. Compro Nico Paz e sogno Messi" - La mega campagna acquisti del Como e le lungimiranti strategie su stadio e abbonamenti confermano l'importante disponibilità economica e le grandi ambizioni della proprietà del club lariano. Riporta sportmediaset.mediaset.it