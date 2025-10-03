Zio ' orco' fermato dalla polizia a Frosinone per violenza sessuale nipote racconta gli abusi alla polizia

Un uomo di 44 anni dell’hinterland frusinate è stato sottoposto a misura cautelare per violenza sessuale sulla nipote, grazie alla denuncia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

