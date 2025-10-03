Zia Lidia Social Club porta Leonardo Di Costanzo al Partenio con Elisa
Un evento imperdibile per il cineclub avellinese più attento al cinema d’autore: sabato 4 ottobre, alle ore 20:30, presso il Cinema Partenio, lo Zia Lidia Social Club ospita il regista Leonardo Di Costanzo per la proiezione e il dibattito intorno al suo ultimo film, Elisa, presentato in concorso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: lidia - social
Il 29 settembre al Cinema "La voce di Hind Rajab" con Zia Lidia Social Club
Zia Lidia Social Club Vai su Facebook
Zia Lidia Social Club, in sala Quanno chiove di Mino Capuano - L’anima dolente di una Napoli non oleografica, intima, malinconica fa da sfondo a tre diverse storie incentrate su altrettanti momenti della vita. Si legge su ilmattino.it
Il popolo delle donne in sala con Zia Lidia - Cortile della legnaia dell’Università di Milano: al centro Marina Valcarenghi, psicoanalista, giornalista, psicoterapeuta, che da trent’anni ha introdotto la possibilità del percorso dell’analisi ... Segnala ilmattino.it