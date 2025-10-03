Zia Lidia Social Club porta Leonardo Di Costanzo al Partenio con Elisa

Un evento imperdibile per il cineclub avellinese più attento al cinema d’autore: sabato 4 ottobre, alle ore 20:30, presso il Cinema Partenio, lo Zia Lidia Social Club ospita il regista Leonardo Di Costanzo per la proiezione e il dibattito intorno al suo ultimo film, Elisa, presentato in concorso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

