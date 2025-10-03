Zhegrova Juve spunta il paragone con Douglas Costa | può emulare quanto ha rappresentato l’ex Bayern per i bianconeri? Velocità tecnica e gli infortuni | il focus

di Fabio Zaccaria Zhegrova Juve, aleggia l’idea di un Douglas Costa bis: c’è chi lo spera e chi si augura maggiore continuità. Il paragone fra i due regge, i punti di contatto e le differenze in questo focus mirato. Arrivato nelle ultime ore del calciomercato estivo, Edon Zhegrova ha già fatto innamorare con riserva la maggior parte dei tifosi bianconeri. Classe, mancino imprevedibile e tanta personalità per Zhegrova Juve nelle sue prime uscite con la Vecchia Signora. Lo scenario completo del giocatore ex Lille però riporta una condizione fisica non sempre affidabile (sin qui infatti Tudor lo ha sempre usato a gara in corso ed è andata benissimo) forse motivo per cui l’unica concorrente seriamente interessata alle sue prestazioni in estate è stata il Marsiglia di De Zerbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

