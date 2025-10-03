Zhegrova Juve sarà l’arma segreta di Tudor per la sfida contro il Milan | è possibile vederlo insieme a Conceicao? Ci sono importanti novità

Zhegrova Juve, sarà l’arma segreta di Tudor per la sfida contro il Milan: gli aggiornamenti sull’esterno bianconero. In una Juventus che si aggrappa alla fantasia dei suoi talenti per uscire da un periodo di pareggi, i riflettori sono puntati su Kenan Yildiz e, soprattutto, su un Francisco Conceicao in stato di grazia. Ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, alle loro spalle c’è un’altra arma che spinge per trovare spazio: Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, classe 1999, è visto come l’alternativa di lusso, il giocatore in grado di offrire a Igor Tudor una soluzione diversa ma altrettanto efficace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

