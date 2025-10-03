Zenith e Chiesanuova il pallone rosa in campo
Sia il calcio dilettanti che il calcio giovanile sono ripartiti nelle scorse settimane e stanno ormai entrando nel vivo. Ma anche il "pallone in rosa" è tornato a rotolare nei giorni scorsi: le formazioni femminili delle società di Prato e provincia hanno ripreso gli allenamenti e c’è già chi ha avuto modo di esordire in campionato. Iniziando ad esempio dalla Promozione 202526, che vede due rappresentanti pratesi. Bene la Zenith Prato, che dopo due giornate occupa la quarta posizione in classifica con 4 punti a pari merito con il Tegoleto: dopo il roboante 5-2 all’esordio contro l’AM Aglianese (con Giulia Comparini autrice di una tripletta) è arrivato un pari senza reti proprio con le aretine del Tegoleto (in attesa di sfidare il San Vitale Candia domenica prossima). 🔗 Leggi su Lanazione.it
