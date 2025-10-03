Zazzaroni | Roma-Lille una barzelletta che non fa ridere Gasperini ha un problema enorme

. Il commento del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive della tragicomica sconfitta della Roma in Europa League contro il Lille: i giallorossi hanno fallito per tre volte consecutive un calcio di rigore. «Ci sono un ucraino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zazzaroni: «Roma-Lille una barzelletta che non fa ridere, Gasperini ha un problema enorme»

In questa notizia si parla di: zazzaroni - roma

Zazzaroni: “La Roma ha 13 giocatori, per ora un progetto a cui non credo”

Gasperini non sapeva che la Roma non avrebbe potuto spendere, altrimenti non avrebbe accettato (Zazzaroni)

Hojlund, domani visite mediche a Roma (Zazzaroni)

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "Impressionante la fiducia che i giocatori nutrono in Gasperini" - RAVELLI: "Roma in alto con merito ma il cantiere resta aperto" ?http://urly.it/31c9rz #AsRoma - X Vai su X

Roma, si vede l'anima Il commento del direttore Ivan Zazzaroni Vai su Facebook

Roma, una barzelletta che non fa ridere - Lilla e preoccupa la prestazione della squadra di Gasperini che stavolta non ne ha infilata una: male nel primo tempo e male nel secondo, un filo meglio ... Si legge su corrieredellosport.it

Zazzaroni: "Roma, Gasperini deve fare con ciò che ha. Non ha più senso rimpiangere Sancho" - Durissimo commento da parte di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dopo la sconfitta per 1- Come scrive tuttomercatoweb.com