Zaniolo | So di aver fatto tanti errori ho sofferto a lasciare la Roma
Sta provando per l'ennesima volta a rilanciarsi Nicolò Zaniolo, questa volta in terra friulana, e in un'intervista a La Repubblica il classe '99 è tornato sugli sbagli del passato e su tanti altri temi: "Mi sento bene. So di aver fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso solo all'Udinese. Certamente tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall'altro so che nella mia carriera ho fatti tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall'inizio e alle pressioni che ho sopportato.
Nicolò #Zaniolo riparte dall' #Udinese: il nuovo acquisto cerca riscatto dopo esperienze deludenti. L'attaccante ammette di aver avuto difficoltà a trovare continuità e di dover imparare dagli errori, ma punta a non mollare mai.
.@Udinese_1896 | Runjaic: "Zaniolo? Bisogna avere pazienza e andare cauti. Ha bisogno di un ambiente come quello di Udine"
Zaniolo: "So di aver fatto tanti errori in passato. A Udine e all'Udinese sto benissimo"
Zaniolo: "Ho sofferto nel lasciare la Roma. Tirana il momento più bello in carriera" - Essere sulla bocca di tutti a 18 non è facile, ho commesso degli errori"