Zaniolo | So di aver fatto tanti errori ho sofferto a lasciare la Roma

Sta provando per l’ennesima volta a rilanciarsi Nicolò Zaniolo, questa volta in terra friulana, e in un’intervista a La Repubblica il classe ’99 è tornato sugli sbagli del passato e su tanti altri temi: “Mi sento bene. So di aver fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso solo all’Udinese. Certamente tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall’altro so che nella mia carriera ho fatti tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall’inizio e alle pressioni che ho sopportato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

