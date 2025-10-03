. Parla il trequartista dell’Udinese Un nuovo inizio, forse l’ultima, grande occasione. Nicolò Zaniolo si racconta in una lunga e matura intervista a La Repubblica, parlando della sua nuova vita nell’Udinese come di una vera e propria rinascita, personale e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zaniolo: «Ho sbagliato tanto. Ma ero un 18enne a Roma sulla bocca di tutti, chiunque avrebbe alzato la cresta»