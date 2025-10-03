Zaniolo | Ho sbagliato tanto Ma ero un 18enne a Roma sulla bocca di tutti chiunque avrebbe alzato la cresta

Calcionews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Parla il trequartista dell’Udinese Un nuovo inizio, forse l’ultima, grande occasione. Nicolò Zaniolo si racconta in una lunga e matura intervista a La Repubblica, parlando della sua nuova vita nell’Udinese come di una vera e propria rinascita, personale e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zaniolo ho sbagliato tanto ma ero un 18enne a roma sulla bocca di tutti chiunque avrebbe alzato la cresta

© Calcionews24.com - Zaniolo: «Ho sbagliato tanto. Ma ero un 18enne a Roma sulla bocca di tutti, chiunque avrebbe alzato la cresta»

In questa notizia si parla di: zaniolo - sbagliato

zaniolo ho sbagliato tantoUdinese, Zaniolo: "A Udine per rinascere. Che sofferenza lasciare Roma, in carriera ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo" - Il trequartista azzurro, dopo le ultime parentesi negative con Galatasaray e Atalanta, vuole rilanciarsi in Friuli ... Si legge su msn.com

zaniolo ho sbagliato tantoZaniolo, l’intervista: “Gli errori sono il passato, a Udine rinasco” - A 26 anni l’ex giocatore della Roma cerca il rilancio in Friuli: “Sono tornato a vivere con Sara e con mio figlio Tommaso. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zaniolo Ho Sbagliato Tanto