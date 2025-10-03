Zaniolo | Ho fatto tanti sbagli in carriera ma ora sono maturato Se tornassi indietro…

Le parole di Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, sulla sua carriera con le esperienze passate con Inter e Roma. I dettagli. Nicolò Zaniolo, ex primavera dell’ Inter, ha parlato a La Repubblica della sua nuova esperienza all’ Udinese. NUOVO INIZIO ALL’UDINESE – Mi sento bene. So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso all’oggi. A Udine, e all’Udinese, sto benissimo. Ho 26 anni, vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio. Lo sentivo vicino anche quando eravamo fisicamente distanti, perché fra un papà e il suo bambino l’amore azzera i chilometri. Però adesso che sono tornato a vivere con lui, e con Sara, è tutto più semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

