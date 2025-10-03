Zaniolo | Essere sulla bocca di tutti a 18 anni e a Roma non è facile

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Nicolò Zaniolo parla di ripartenze. Ha deciso di tornare in Italia, all’Udinese, dopo l’esperienza dello scorso anno tra Atalanta e Fiorentina, per tentare di tornare tra le scelte della Nazionale italiana in vista del Mondiale 2026 e cercare di scacciare via la fama che lo precede. Zaniolo: «I miei errori dovuti alla troppa esposizione mediatica, ora rivoglio la Nazionale». Ancora con la storia di Zaniolo che ha messo la testa a posto? Lo ripete a ogni cambio di squadra . « Sono serio. Ho 26 anni, vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zaniolo: «Essere sulla bocca di tutti, a 18 anni e a Roma, non è facile»

