Zanetti | Sono arrabbiato abbiamo tirato il triplo del Sassuolo Ma manca rigore per noi e uniformità di giudizio

. Le parole del tecnico del Verona Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna della sua squadra col Sassuolo. RAMMARICO – «Siamo delusi, siamo arrabbiati. C’è un sentimento non bello nella squadra. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zanetti: «Sono arrabbiato, abbiamo tirato il triplo del Sassuolo. Ma manca rigore per noi e uniformità di giudizio»

Zanetti sulla trasferta a Madrid contro l’Atletico: «Conosco bene Simeone e il suo staff e sono sicuro di questa cosa»

Baldanzi saluta la Roma? Zanetti: “Se arriva sono contento, gradisce il Verona”

Conferenza stampa Zanetti pre Verona Juve: «I bianconeri stanno molto bene, sono pieni di campioni e mettono tutti in difficoltà. Vanno in gol con una facilità incredibile, la mano di Tudor si vede»

#Zanetti: “#Valentini e #Mosquera sono a disposizione. Il Sassuolo è una squadra forte, la partita va affrontata nella maniera giusta” - X Vai su X

Zanetti e gli arbitri: "A volte li hai a favore, altre contro. Sassuolo, l'abbiamo preparata" - Il tecnico degli Scaligeri ha fatto il punto sulla gara interna con il club di Grosso, valida per l'anticipo della 6ª giornata di campionato ... Si legge su tuttosport.com

Verona, Zanetti punta la Cremonese: "Abbiamo lavorato bene. Gagliardini, che condizione" - Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, all'antivigilia del match previsto lunedì 15 settembre (ore 18. Si legge su tuttomercatoweb.com