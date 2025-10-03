YouTube pagherà 24,5 mln Usd per chiudere causa legale con Trump
Milano, 1 ott. (askanews) - YouTube dovrà pagare 24,5 milioni di dollari per risolvere le cause legali intentate dal presidente Usa Donald Trump dopo la decisione della piattaforma video di sospendere l'account in seguito all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Dopo Meta e X (ex Twitter), YouTube è l'ultima piattaforma a raggiungere un accordo con il presidente americano per risolvere la controversia legale, iniziata nel luglio 2021. Gli avvocati del presidente hanno affermato che la somma sarà versata in un fondo fiduciario la cui missione, tra le altre cose, è quella di finanziare la costruzione di una gigantesca sala da ballo alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
